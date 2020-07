Il retroscena: Pescara-Zeman, erano fantasie. Ora Sottil per la salvezza. E il Catanzaro…

Ieri avevano accostato Zeman al Pescara, fantasie. Ma Nicola Legrottaglie ormai è out dopo un rendimento insufficiente, in arrivo Andrea Sottil solo per questo finale di stagione. Sottil è favorito su Luciano Zauri, nelle prossime ore risolverà il contratto con il Catania.

Ma il suo compito a Pescara, salvo sorprese, finirà con l’auspicabile salvezza. Poi valuterà altre proposte, per esempio piace molto al Catanzaro che si congederà da Auteri.

Foto: Zimbio