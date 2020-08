Il retroscena: Perugia, quanti rifiuti! Anche Novellino per ora ha detto no per due partite

Il Perugia è ancora in piena confusione, al rimbalzo di linea tra il presidente Santopadre e il direttore sportivo Goretti. Già ieri mattina l’intenzione era quella di esonerare Masismo Oddo, evidentemente il meno colpevole di una situazione ben oltre il paradosso. L’idea di richiamare Cosmi, dopo quanto accaduto, non ha avuto consistenza perchè le contraddizioni sarebbero state enormi. A quel punto il Perugia ha fatto partire un casting, ma i tre-quattro allenatori contattati hanno chiesto garanzie per il futuro, scartando ovviamente l’ipotesi di un impegno per due sole partite, quelle dei playout. Anche Walter Alfredo Novellino, perugino doc, ha per il momento declinato l’invito di allenare la squadra della sua città per un paio di gare e nulla più. In sella, dunque, c’è sempre Massimo Oddo, ma all’interno del suddetto caos. Ricordiamo, infine, che è in ballo il ricorso del Trapani, passaggio essenziale per la definitiva composizione dei play out.

Foto: novellino Zimbio