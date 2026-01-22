Il retroscena: Perisic, quella grande voglia di Inter che passa dal… Bayern

22/01/2026 | 12:10:21

Ivan Perisic ha dato totale apertura al ritorno all’Inter. Gli farebbe molto piacere, soprattutto sarebbe graditissimo a Chivu perché non ci sono certezze sul ritorno di Dumfries e perché servirebbe una pedina a tutta fascia con le qualità del croato. I dialoghi con l’entourage di Perisic sono in fase avanzata, ovviamente c’è un PSV da rispettare. E gli olandesi hanno spesso ceduto senza farsi troppi scrupoli. Normale che siamo in una fase delicata della stagione, mercoledì prossimo il PSV si gioca contro il Bayern le residue speranze di accedere ai playoff di Champions. E fino a quel momento difficile pensare che ci possano essere margini di manovra per un suo ritorno a Milano. Ma dopo quella partita sì, a maggiore in caso di eliminazione degli olandesi. E per soddisfare la grande voglia di Inter firmata Ivan Perisic, con tutto il rispetto per il PSV…

Foto: Instagram PSV