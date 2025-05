Il retroscena: perché Vlahovic-Napoli non può essere una traccia

25/05/2025 | 13:30:46

Dusan Vlahovic lascerà la Juve a fine stagione, ha un contratto in scadenza tra poco più di un anno (30 giugno 2026), ma non può essere sicuramente una traccia per il Napoli. I motivi sono tanti, compreso quello contrattuale, non dimentichiamo che l’attaccante serbo ha un ingaggio di circa 12 milioni. Ma ci sono altre spiegazioni, non ultima quella che chiama in causa Allegri, promesso sposo del Napoli in caso di addio di Conte, l’allenatore che ha già avuto Vlahovic alla Juve dentro un rapporto ondivago. Il Napoli farà probabilmente due attaccanti, vi abbiamo raccontato lo stato dell’arte della vicenda David (azzurri molto interessati, come già anticipato, Juve che spinge con incontro fissato per la prossima settimana). Ma in quella lista di quasi 20 giorni fa c’era un’altra sorpresa, quel Nunez del Liverpool che va tenuto in considerazione, a parte i soliti Bonny (che piace molto anche all’Inter) e Lucca (seguito da altri club). Venerdì sera abbiamo aggiunto altri due nomi, Francesco Pio Esposito e Zaccagni, ulteriore conferma che il Napoli sta scandagliando (non da oggi) il mercato alla ricerca di un ulteriore salto di qualità.

Foto: Instagram Juve