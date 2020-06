Il retroscena: perché Pedro ha scelto la Roma. C’erano almeno altre quattro proposte

Il primo rinforzo della Roma 2020/2021 sarà Pedro. Il giocatore spagnolo, tra i più vincenti dell’ultimo decennio, sarà molto presto un nuovo giocatore giallorosso. Una decina di giorni fa qualche fonte aveva ritenuto la pista poco calda, invece gli accordi sono totali, come vi abbiamo raccontato: il classe ’87 ha il contratto in mano, per un ingaggio superiore ai tre milioni a stagione più bonus a stagione. Pedro ha scelto la Roma senza troppi indugi, mettendo da parte tutte le altre proposte. Almeno altre quattro squadre (degli Emirati e della Spagna soprattutto), infatti, avevano bussato alla sua porta. Ma nella testa dell’ex Barça c’era da tempo un’avventura in Serie A, un campionato che lo ha intrigato da sempre. Pedro ha già parlato con Fonseca, il tecnico giallorosso gli ha spiegato come il progetto sarà ambizioso, basato su squadra costruita con un mix di giovani talenti e profili di esperienza. Una conversazione che ha spianato la strada all’operazione. E Pedro ha sciolto tutte le riserve per abbracciare l’esperienza targata Roma: lo spagnolo lascerà il Chelsea dopo quasi 5 anni dove ha vinto una Premier League, una Coppa d’Inghilterra e l’Europa League (proprio con un suo gol contro l’Arsenal).

Foto: Twitter ufficiale Chelsea