Il retroscena: perché McKennie per la Juve oggi è un problema

29/07/2025 | 23:40:29

Non avrà lo stesso spessore di Vlahovic e Douglas Luiz, ma di sicuro oggi la Juventus non sta sottovalutando la questione Weston McKennie. Ne parla poco, ma in caso di un’offerta il via libera sarebbe automatico. Anche perché la questione del rinnovo, contrariamente a Gatti, è entrata in un vicolo cieco. Stava filando tutto liscio, ma poi i collegamenti si sono interrotti per una distanza forte tra domanda e offerta sulle commissioni. A 11 mesi dalla scadenza del contratto non è una situazione banale, anche lui blocca i movimenti della Juve soprattutto a centrocampo, bisogna trovare una soluzione rapida e soprattutto gradita all’americano. A meno che la pratica rinnovo, oggi in secondo piano, non si riapra all’improvviso.

Foto: Instagram Juventus