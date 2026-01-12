Il retroscena: perché Malen piace a Gasperini

12/01/2026 | 23:35:09

La Roma sta lavorando forte, esclusiva di ieri pomeriggio, per Donyell Malen. La trattativa sta andando avanti no stop, c’è l’apertura da ieri dell’Aston Villa e il gradimento del diretto interessato che ritiene ai titoli di coda la sua esperienza con il club inglese. Malen è un attaccante forte, moderno, nel pieno della maturità (classe 1999) e che piace molto a Gasperini per doti tecniche, velocità e senso del gol. Una soluzione gradita perché consentirebbe di mettere un tassello importante negli ultimi 30 metri in nome dell’imprevedibilità. Per questo motivo la Roma sta lavorando forte per consegnare Malen all’allenatore, accorciando al massimo i tempi e tenendo conto che in questa fase della stagione non può contare su Dovbyk e Ferguson.

Foto: twitter Olanda