Il retroscena: perché la Lazio mai è stata in corsa per Simic

10/09/2025 | 19:48:34

Chiariamo questa storia o presunta tale di calciomercato per evitare equivoci come quando dissero che Jonathan David mai sarebbe venuto in Italia e mai avrebbe indossato la maglia della Juventus, è andata esattamente al contrario. Per Jan-Carlo Simic la stessa narrazione stava portando al medesimo strafalcione, per fortuna il suo trasferimento all’Al Ittihad sgombra il campo da qualsiasi equivoco. Anche se, ecco la cosa buffa, fino a 24-36 ore fa il difensore centrale ex Milan e in uscita dall’Anderlecht veniva addirittura accostato – e con forza – alla Lazio per la sessione di gennaio. Quando la Lazio non soltanto deve memorizzare se potrà fare o meno mercato in inverno, ma di sicuro non ha la necessità di prendere un centrale (almeno nei prossimi mesi), potendo contare su Romagnoli, Gila, Provstgaard e Patric, con Gigot in esubero e siamo a cinque. Non soltanto la Lazio mai ha cercato l’Anderlecht per Simic (che infatti è andato all’Al Ittihad poche ore dopo quel goffo accostamento al club biancocleste), ma con un minimo di ragionamento ci si poteva arrivare a prescindere che non avrebbe fatto un investimento di 20 milioni per un reparto già al completo, almeno fino alla prossima estate. Narrazione fantasiosa, prontamente sbugiardata dall’evidenza dei fatti che porteranno Simic in un campionato completamente diverso dalla Serie A.

Foto: Instagram Simic