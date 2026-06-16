Il retroscena: perché il Napoli prende tempo per l’esterno destro

16/06/2026 | 23:30:48

Il Napoli è concentrato su Gila e per il momento prende tempo sull’esterno destro, il famoso rinforzo di fascia che il club vorrebbe regalare a Massimiliano Allegri. Vi confermiamo il gradimento sia per Khalaili che per Dodo, ma almeno in queste ore il Napoli non ha intenzione di affondare. E anche per questo motivo non intende prendere una decisione definitiva sul futuro di Marianucci che all’occorrenza potrebbe giocare sulla fascia destra. Ci sono priorità, in questa fase del mercato il Napoli è concentrato su Gila.

Foto: Instagram Fiorentina