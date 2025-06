Il retroscena: perché Giampaolo e il Lecce si sono lasciati male

18/06/2025 | 23:40:38

Il Lecce aveva deciso di congedarsi da Marco Giampaolo, malgrado il rinnovo automatico scattato dopo la salvezza. I rapporti evidentemente non erano buoni a prescindere, così il club salentino – come abbondantemente anticipato – aveva deciso di puntare su Eusebio Di Francesco. Solo che le parti non si sono lasciate bene perché il Lecce aveva invitato Giampaolo a partecipare a un incontro per le ultime valutazioni, ma l’allenatore era già all’estero in vacanza e non era disposto a rientrare. Epilogo teso di un rapporto comunque destinato da giorni ai titoli di coda.

Foto: X Lecce