Il retroscena: per Tresoldi la Roma potrebbe cambiare strategia. C’è concorrenza

09/07/2026 | 21:59:18

Nicolò Tresoldi e la Roma. Poco più di una settimana fa vi avevamo segnalato il forte interesse giallorosso per l’attaccante classe 2004 del Club Bruges, aggiungendo che i primi contatti risalivano alla metà di giugno. Adesso possiamo aggiungere che la Roma continua a seguire le evoluzioni, pur conoscendo la concorrenza (ha sondato anche l’Atletico Madrid e c’è un altro club) e sapendo che la richiesta belga è di circa 30 milioni. Ma oggi è lui il preferito e potrebbe cambiare la strategia, inizialmente legata alla cessione di Dovbyk che la Roma – almeno in queste ore – non vorrebbe dare in prestito. Se ci fosse la possibilità di affondare per Tresoldi, la Roma procederebbe senza alcun tipo di indugio a prescindere da Dovbyk. La concorrenza, ovviamente, va tenuta d’occhio. E sarà determinante il tempismo.

foto x brugge