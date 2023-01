Il retroscena: per Moreo il Pisa offre meno della scorsa estate

Il Pisa cerca un attaccante e ha fatto una nuova offerta per Stefano Moreo, specialista del Brescia. Ma è una proposta più bassa rispetto a quella della scorsa estate quando con i bonus il club toscano non sarebbe andato molto lontano dai 3 milioni per il cartellino. Adesso la proposta è più bassa e a quelle condizioni il Brescia non libera Moreo. Confermiamo l’offerta per Bonfanti, ma decide il Modena, e l’interesse per La Mantia che anche la Reggina ha seguito. Ma la cessione di La Mantia senza aver individuato un sostituto all’altezza metterebbe la Spal all’angolo.

Foto: sito ufficiale Pisa