Il retroscena: Pepé, priorità Premier (soprattutto Liverpool). Ma l’Inter in ogni caso…

Nicolas Pepé, attaccante classe ’95 di proprietà del Lille, è stata la grande rivelazione della Ligue 1 appena conclusa: trascinatore della squadra di Galtier fino al secondo posto, lo specialista ivoriano ha chiuso l’annata con 23 gol e 12 assist. Le sue prestazioni hanno calamitato le attenzioni dei principali club europei, tra cui il Liverpool che negli ultimi giorni ha accelerato per Pepé, mettendo sul piatto oltre 80 milioni di euro. Una cifra che potrebbe convincere il Lille a lasciarlo partire, anche perché la priorità del diretto interessato è quella di trasferirsi in Premier League. E l’Inter? Il club nerazzurro in ogni caso non è in corsa per Pepé: oggi i margini di manovra non ci sono.

Foto: sito ufficiale Lille