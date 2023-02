Il retroscena: Pellegrini, il riscatto Lazio è di 12 milioni. E c’è una percentuale

Luca Pellegrini ha coronato nelle ultimissime ore di mercato il suo grande sogno, ovvero indossare la maglia dalla Lazio. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto, ma le cifre sono leggermente diverse: non 15 milioni ma 12, con la possibilità di ulteriore sconto da parte della Juve, proprietaria del cartellino. Adesso Pellegrini vuole bruciare le tappe per convincere Sarri e fare l’esordio con la sua squadra del cuore. Altro dettaglio da non trascurare: in caso di riscatto, la Lazio dovrà il 20 per cento da eventuale futura vendita del terzino sinistro classe 1999.

Foto: twitter Lazio