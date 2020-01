Pedro vuole il Flamengo, come più volte anticipato. Indipendentemente dal pressing del Gremio e dal fatto che il Flamengo stia facendo di tutto per confermare anche Gabigol. Domani alle 13 è in programma un incontro tra la Fiorentina e l’agente di Pedro: la svolta si avvicina.

Foto: Twitter Fiorentina