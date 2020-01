Il retroscena: Pedro più Gabigol, il Flamengo scatta. E prepara almeno 30 milioni

Il Flamengo, con l’uscita di Reinier Jesus (destinato al Real Madrid per circa 35 milioni di euro) prepara un doppio colpo in attacco. Il club brasiliano – come raccontato – nelle scorse ore ha accelerato per Pedro, la cui esperienza alla Fiorentina è durata pochissimo. Domani alle 13 l’appuntamento con il suo agente che porterà l’offerta da 14 milioni ai viola. Ma il Flamengo è sempre più vicino anche alla conferma di Gabigol dopo i numeri da urlo della passata stagione: sul piatto una proposta da 15-16 milioni, l’Inter chiede di più ma la trattativa va avanti e la fumata bianca non sembra troppo lontano. Pedro più Gabigol, il Flamengo scatta per una possibile doppia operazione da almeno 30 milioni.

Foto: Twitter ufficiale Flamengo