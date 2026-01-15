Il retroscena: Pedraza ha già svolto (in Spagna) le visite con la Lazio

15/01/2026 | 23:25:30

Su Alfonso Pedraza alla Lazio vi abbiamo raccontato tutto quando non c’era alcuna traccia. Dalla prima mossa a sorpresa di fine dicembre alla definizione dell’operazione a parametro zero per il primo luglio. Al momento non sono stati affrontati discorsi per anticipare l’operazione a gennaio non soltanto perché dipenderà dal trasferimento di Tavares (il Besiktas deve raggiungere tutti gli accordi), ma anche perché il Villarreal non intende discuterne in queste ore. Possiamo aggiungere un altro particolare: Pedraza ha svolto le visite mediche con la Lazio in Spagna, quindi sono stati completati i passaggi burocratici che hanno portato agli accordi totali e definitivi per il terzino sinistro classe 1996.

foto sito villarreal