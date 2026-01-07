Il retroscena: Pedraza alla Lazio, tutto ok. Cosa serve per liberarlo prima

Alfonso Pedraza nuovo terzino sinistro della Lazio. Solo conferme rispetto alla nostra prima esclusiva dello scorso 30 dicembre, ribadita pochi giorni dopo. Pedraza, classe 1996 in scadenza di contratto con il Villarreal, ha voluto solo la Lazio e ha detto no nelle ultime ore ad altre due proposte. Ci sono gli accordi totali per giugno, a parametro zero, si potrebbe anticipare entro questa sessione di mercato se si trovasse la soluzione per Nuno Tavares e il club biancoceleste lavorerà in tal senso. Con un indennizzo tra 800 mila euro e un milione Pedraza potrebbe liberarsi a gennaio, ma dipenderà da Tavares.

