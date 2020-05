Il retroscena: Pederzoli, no Brescia. Feralpisalò in pole

Mauro Pederzoli può tornare in un club con il ruolo di direttore sportivo. Non ci sono stati contatti concreti con il Brescia, neanche minimi indizi, infatti poco fa il club lombardo ha smentito la semplice ipotesi. Pederzoli, per tanti anni uomo di fiducia di Benitez, ha invece un discorso avviato con la Feralpisalò: erano stati fatti diversi nomi per il ruolo di responsabile del mercato, Pederzoli resta in pole, ma restiamo in attesa di ulteriori conferme.