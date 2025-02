Il retroscena: Pazienza, i dialoghi con l’Arezzo prima della svolta Benevento

Michele Pazienza potrà tornare ad allenare nelle prossime ore. Lo aspetta il Benevento che ha ormai deciso di sollevare Auteri dall’incarico dopo gli ultimi risultati e la deludente prestazione di ieri contro il Monopoli. Proprio in giornata Pazienza conta di risolvere il contatto con l’Avellino, curioso il fatto che a Benevento avrebbe la sua ex squadra tra le rivali principali per l’accesso diretto in Serie B. Il retroscena consiste nel fatto che Pazienza ha avuto dialoghi recentissimi con l’Arezzo (ufficiale Bucchi, come segnalato nel pomeriggio) prima dell’irruzione del Benevento che conta di arrivare presto alla definizione degli accordi.

Foto: sito ufficiale Siracusa