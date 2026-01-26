Il retroscena: Parma, quel tentativo per Idrissi

27/01/2026 | 00:10:01

Il Parma si sta concentrando su Olivier Deman, terzino sinistro del Werder Brema a conferma delle indiscrezioni arrivate verso l’ora di pranzo, ma l’operazione deve essere ancora completata. Negli ultimi giorni il Parma ha fatto un sondaggio approfondito per Riyad Idrissi, classe 2005 del Cagliari, e sarebbe disponibile anche a fare un’offerta importante oltre i 5 milioni. Il Cagliari ha già respinto altre proposte per Idrissi perché l’Intenzione è quello di trattenerlo, salvo rilanci e offerte irrinunciabili.

foto x cagliari