Il retroscena: Parma-Nehuen Perez, perché ancora non si chiude

Il Parma aspetta Melegoni, Traoré e Colley dall’Atalanta: ci sono gli accordi tra le società, ma non ancora il via libera di Gasperini che in questo momento ha problemi numerici tra infortuni, situazioni di mercato e ritardi di condizione (Ilicic). Ma il Parma conta di avere il via libera nei prossimi giorni. Capitolo Nehuen Perez: confermato quanto anticipato stamattina dalla Gazzetta dello Sport, l’interesse per il ventenne difensore dell’Atletico Madrid (a lungo nel mirino della Roma) è forte, il gradimento totale. Ma per ora non si chiude perché il Parma vorrebbe andare oltre il prestito secco, proprio per non valorizzare il ragazzo e poi restituirlo al mittente. Mentre l’Atletico al momento non si sposta dal prestito secco, credendo molto nelle qualità di Perez. Se il Parma accetterà il prestito secco, chiusura automatica.

Foto: sito ufficiale