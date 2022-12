Il retroscena: Parisi, la verità su Nizza, Wolfsburg e sul suo futuro

Fabiano Parisi è sempre più un uomo mercato. A Empoli sta facendo bene, è in classe 2000, ci sono stati già diversi sondaggi. Ma possiamo garantire, a dispetto delle voci circolate nelle ultime ore, che l’opzione Wolfsburg non ha alcun tipo di profondità, esattamente come quella relativa al Nizza. Non sono cose concrete, l’apprezzamento per le qualità di Parisi non porterà – almeno in questi giorni – a una trattativa con i suddetti club. L’Empoli vorrebbe tenere Parisi, sul ragazzo confermiamo il forte interesse già raccontato della Lazio per la prossima estate, senza escludere che ci possano essere presto dialoghi approfonditi.

Foto: Twitter Empoli