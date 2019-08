Il retroscena: Parigini, la Spal chiama il Torino. Ma prima…

La Spal è fortemente interessata a Vittorio Parigini, esterno offensivo in scadenza con il Torino. Al punto che c’è stato un contatto diretto tra i granata e il club emiliano. L’operazione potrebbe essere in prestito oneroso con diritto di riscatto a 9-10 milioni, oppure in prestito secco. Ma prima bisogna trovare l’intesa per il prolungamento di contratto tra il Toro e Parigini. Cairo non vuole perderlo, ma prima bisogna raggiungere l’intesa-rinnovo e c’è una distanza da colmare. Tutto sarà più chiaro nel giro di una settimana, massimo dieci giorni. E la Spal aspetta…

Foto: sito ufficiale Torino