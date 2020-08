Il retroscena: Paratici piace alla Roma. Ma per ora è aggrappato alla Juve

Non ci sono riscontri concreti, almeno per ora, su un imminente addio di Fabio Paratici alla Juve. Il direttore sportivo piace alla Roma, ma resta aggrappato ai bianconeri. E valgono le parole di Andrea Agnelli, dopo l’eliminazione di ieri sera in Champions, relative alla conferma del gruppo dirigenziale e degli uomini mercato, compreso Federico Cherubini che era stato accostato ad altri club. Le cose possono cambiare di ora in ora, ovviamente, ma per il momento non è in discussione il futuro di Paratici alla Juve, pur essendo stato il principale sponsor di Maurizio Sarri.

Foto: Mirror