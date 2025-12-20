Il retroscena: Paratici-Fiorentina, due call tra ieri e oggi. Decisione entro 48 ore

20/12/2025 | 16:44:30

Fabio Paratici può davvero tornare in Italia. Confermiamo quanto raccontato qualche ora fa: è l’unico dirigente che la Fiorentina ha contattato nelle ultime ore, è attesa una decisione entro 48 ore ma l’ex Juve è molto tentato e ha dato disponibilità. Paratici è rientrato al Tottenham dopo le note vicissitudini, ma ha sempre pensato a un ritorno in Italia. Aveva sperato di andare al Milan, poi è rientrato al Tottenham, tuttavia sempre con il desiderio di ritrovare la Serie A. La Fiorentina gli ha proposto un contratto pluriennale, ci sono state due call tra ieri sera e stamattina, c’è apertura e disponibilità. Adesso servono gli ultimi passaggi che è giusto aspettare, ma come già raccontato non trascorrerà troppo tempo. Nel frattempo la Fiorentina si prepara a giocare una partita di vitale importanza, domani pomeriggio in casa contro l’Udinese.

Foto: X Juventus