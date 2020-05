Il retroscena: Paquetà, la Fiorentina insisterà. Dal pressing di fine gennaio ai nuovi tentativi. Il Milan aveva detto sì

Lucas Paquetà resta sempre nei pensieri della Fiorentina. Il brasiliano è in uscita dal Milan e il club di Commisso, dopo averci provato a fine gennaio – come raccontato -, ha intenzione di insistere in vista della prossima sessione di mercato. Nei mesi scorsi la Viola voleva prendere Paquetà indipendentemente da Kouamé, il Milan aveva anche aperto al trasferimento dell’ex Flamengo per un’operazione superiore ai 30 milioni, poi le perplessità del giocatore sull’idea di cambiare aria a stagione in corso avevano frenato il tutto. Ma la Fiorentina ha continuato a monitorare la situazione legata al brasiliano, mantenendo i contatti con agente e intermediario, con la volontà di fare un altro tentativo in estate. La certezza è che il nome di Paquetà resta in bella evidenza sulla lista della Fiorentina.

Foto: Twitter ufficiale Milan