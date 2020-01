Il retroscena: Paquetà-Fiorentina, c’è il via libera del Milan. Ma il brasiliano…

Il Milan aveva aperto le porte alla Fiorentina per Lucas Paquetà, anche in prestito fino a giugno, oppure con una formula di riscatto concordata, pur di non svalutare in panchina un patrimonio importante. La Fiorentina, che ieri ha chiuso Duncan, senza alcun dubbio, aveva deciso di compiere la doppia operazione e l’acquisto del brasiliano non sarebbe dipeso da quello di Duncan. Contatti in corso da ieri, nuovi aggiornamenti un’ora fa: il problema non è del Milan, che è già aperto, e neanche della Fiorentina che vorrebbe chiudere. Il problema è rappresentato dalle forti perplessità di Paquetà di lasciare per 5 mesi i rossoneri. Da qui lo stop.

Foto: Twitter Milan