Il retroscena: panchina Torres, no di Marchionni. La situazione

Marco Marchionni ha detto no alla Torres. Era lui la prima scelta, c’erano stati contatti con il club nella giornata di ieri, il club si sarebbe attivato per risolvere il contratto tra l’allenatore e il Novara in scadenza nel 2024. Ma non è stato possibile un po’ perché lo stesso Novara potrebbe anche in futuro richiamarlo, molto per motivi personali di Marchionni. Il rifiuto della prima scelta ha portato nelle ultime ore la Torres a sondare le soluzioni alternative, a partire da Petrone (che ha anche una proposta dall’estero).