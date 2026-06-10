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Il retroscena: panchina Monza, le idee se Bianco decide di andare al Pisa

10/06/2026 | 10:03:02

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Il Monza vorrebbe ripartire da Paolo Bianco dopo la promozione, ma l’allenatore prende tempo malgrado il rinnovo automatico. Su Bianco è forte il Pisa che non ha raggiunto gli accordi con Pecchia, ha cercato Zanetti, sondato Baroni e ha alzato il pressing per convincere Bianco. Quest’ultimo non ha ancora sciolto le riserve, ma ha dato apertura totale e ci sono chance in rialzo che possa accettare. Il Monza sta già sondando alcune piste se l’attuale allenatore dovesse andare: occhio a Eusebio Di Francesco, che ha lavorato con Baldissoni a Roma. Sondaggi anche per Paolo Vanoli.

Foto: Instagram Monza