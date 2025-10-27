Il retroscena: panchina Juve, la gerarchia tra Spalletti-Palladino e Mancini

Igor Tudor non è più l’allenatore della Juventus, com’era chiaro fin dallo scorso 6 ottobre quando vi avevamo anticipato che molto presto gli avrebbero presentato il conto. Sarebbe dipeso dai risultati e non dalla sosta in arrivo. Adesso la Juventus (indipendentemente dalla soluzione interna Brambilla destinata a durare per pochi giorni) si appresta a scegliere, sapendo di avere due allenatori sotto contratto (Thiago Motta oltre Tudor) e la situazione contrattuale farà la differenza. L’ordine gerarchico in queste ore è chiaro è abbastanza scontato: Luciano Spalletti, Raffaele Palladino e Roberto Mancini. L’ex commissario tecnico azzurro, logicamente in prima fila, viene considerato ideale per sviluppare il 4-2-3-1 con un mercato fatto su misura e non valorizzato, pur con tutte le lacune di questo mondo per alcuni ruoli scoperti. Palladino è stato proposto, accetterebbe un contratto fino a giugno con opzione, Mancini è in terza fila, le soluzioni straniere proposte costituirebbero un grande rischio a stagione in corso. Le gerarchie sono chiare, adesso bisogna passare alla fase operativa.

