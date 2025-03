Il retroscena: panchina Juve, la differenza oggi tra Tudor e Mancini. E Motta…

Giorni surreali in casa Juve, in attesa di una decisione definitiva. L’idea è quella di andare avanti con Thiago Motta fino alla partita di sabato prossimo contro il Genoa, ma consiglieremmo di viaggiare ora per ora, probabilmente ci sarà un confronto da lunedì in poi (ricordiamo che l’allenatore portoghese rientrerà domani sera da Cascais per riprendere la preparazione da lunedì). La domanda è: come potrebbe resistere un allenatore sfiduciato? Solo per la questione della trimestrale? La risposta non compete a noi, dobbiamo solo seguire l’evolversi della situazione. Possiamo dire però che, in caso di svolta, oggi Igor Tudor è chiaramente un vantaggio, ben oltre il balletto con Mancini delle ultime ore. Vedremo se la gerarchia cambierà, ma oggi la situazione è questa: Tudor davanti, in vantaggio sulla soluzione interna e sullo stesso Mancini che tornerebbe in ballo per il casting estivo, in compagnia di pochissimi altri candidati. Tudor accetterebbe un contratto di pochi mesi con eventuale opzione, ma anche se fosse più lungo la Juve riterrebbe comunque di avere le mani libere. Ora si tratta di capire cosa accadrà quando ci sarà il confronto con Thiago Motta, confronto che inevitabilmente dovrà avvenire per mettere il punto definitivo sulla vicenda. Oggi il Genoa di sabato prossimo alle 18 sembra lontanissimo…

Foto: sito Lazio