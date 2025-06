Il retroscena: panchina Inter, tra la decisione di Inzaghi e un nome nuovo proposto

L’Inter spera sempre che Simone Inzaghi resti sulla panchina, accettando il rinnovo almeno fino al 2027. Le prossime ore permetteranno di sbrogliare la matassa e fino a quel momento una previsione non avrebbe motivo di esistere. Certo, la logica dice che siamo a fine ciclo, ma la logica deve andare pari passo con le reciproche convinzioni. In attesa c’è il Como, consapevole che Fabregas è finito – come anticipato lo scorso 26 maggio – nella lista dell’Inter: resistere nelle prossime 48 ore sarebbe fondamentale visto che il club lombardo è pronto a tutto pur di accontentare Cesc. Le proiezioni su De Zerbi, oggi all’OM, risalgono a due anni fa, stiamo parlando di un pallino di Ausilio che lo aveva sondato due anni fa prima della finale Champions di Istanbul. La candidatura di Chivu nasce in virtù degli ottimi rapporti tra l’ex difensore nerazzurro e il club, l’Inter lo ha lanciato come allenatore, ma il Parma confida di incassare la firma del rinnovo. Intanto, novità di giornata, c’è stato chi ha proposto all’Inter la candidatura di Francesco Farioli, reduce da un eccellente lavoro all’Ajax ma con la delusione di aver perso lo scudetto in volata dopo aver accumulato un vantaggio importante. Dentro questa bagarre, nulla possiamo escludere. Ma la prima mossa sarà di Simone Inzaghi che deve sciogliere le riserve in un senso o nell’altro, e non trascorrerà troppo tempo.