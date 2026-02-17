Il retroscena: panchina Avellino, lungo e proficuo confronto con Pagliuca. E Caserta…

17/02/2026 | 02:58:44

Un lungo e proficuo confronto nella notte tra Guido Pagliuca e l’Avellino. Come anticipato nella serata di ieri, l’ex Empoli era tornato a sorpresa in prima fila dopo che il discorso non era stato approfondito nella serata di domenica, a poche ore dalla seconda sconfitta consecutiva casalinga degli irpini contro il Pescara. Ma dalla serata di ieri Pagliuca ha scalato posizioni fino al confronto della notte, tornando in pole all’interno di dialoghi molto positivi. Adesso aspettiamo l’ultimo passaggio, ricordiamo che Pagliuca ha un contratto in essere con l’Empoli, in attesa dell’allenamento fissato per oggi pomeriggio. In attesa degli accordi definitivi con Pagliuca dovrà essere considerato Fabio Caserta che sembrava il favorito fino a ieri pomeriggio, ma che ha subito il sorpasso.

Foto: X Empoli