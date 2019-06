Il retroscena: Padova, la sorpresa per la panchina può essere Mangia

Devis Mangia può essere la sorpresa per la panchina del Padova. Ieri l’allenatore lombardo, che è libero da impegni contrattuali dopo la risoluzione con il Craiova, si è sposato a Santa Maria di Leuca con la sua compagnia Delia. E aveva chiesto tempo proprio per gli impegni personali evidentemente non procrastinabili. Il Padova non ha approfondito fin qui con Mandorlini, ha lasciato la pista Zironelli (che andrà a Modena), ha memorizzato la conferma di Pavanel a Trieste. Ora attenzione alle sorprese, Mangia in testa.