Il retroscena: Ounas chiede tempo al Cagliari. Preferisce l’estero

Adam Ounas può essere un’importante pedina di scambio per il Napoli, l’esterno ha mercato ovunque e si registra un forte interesse del Cagliari. Intanto, ci vorrebbe un grande investimento, almeno 12 milioni, per assicurarsi il cartellino, di sicuro non un’operazione semplice. E per il momento Ounas non apre al trasferimento, preferirebbe una soluzione all’estero per il momento invece che una nuova squadra italiana. Nelle ultime ore si è parlato di interesse del Napoli per Nandez: al momento nulla di più, nessuna trattativa, il club azzurro deve prima sbloccare la pratica Koulibaly.

Foto: twitter Napoli