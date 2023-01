Il retroscena: Ounahi, ecco cosa ha detto il Napoli all’entourage

Abbiamo spiegato che Azzedine Ounahi è un obiettivo per il Napoli del futuro, per luglio e non per gennaio, semplicemente perché era stato impostato un discorso prima che ai Mondiali il centrocampista dell’Angers confermasse tutto il suo valore. A quel punto la valutazione, che era di 10 milioni, ha fatto un balzo verso l’alto, come minimo raddoppiandosi. Abbiamo aggiunto che la corsa di Giuntoli avrebbe avuto un valore e un significato soltanto se non si fosse scatenata un’asta, a quel punto il Napoli si sarebbe tirato fuori. Esattamente quanto è stato detto al suo entourage anche nella giornata di sabato: il Napoli è disposto a pagare 15 milioni, può salire a 17, può aggiungere qualche bonus ma senza spingersi oltre. Il profilo piace parecchio, tuttavia il club sì è sempre mosso a fari spenti, sapendo che un’asta sarebbe stata deleteria. È possibile che l’Angers utilizzi questa sponda per giocare al rialzo, le notizie rimbalzate ieri dell’interesse del Leeds – dopo il sondaggio del Leicester – nei riguardi di Ounahi possono essere una conferma in tal senso. Ma il Napoli sa bene dove è arrivato e dove può arrivare: male che dovesse andare, non si strapperebbe i capelli. E confida nella resistenza, quindi nel gradimento, del talento marocchino.

Foto: Instagram Ounahi