Il retroscena: Osimhen-Napoli, pericoloso stallo. E il Liverpool c’è

Victor Osimhen e il Napoli: prosegue la fase di pericoloso stallo. Il Napoli sperava e pensava di chiudere, magari spera e pensa di chiudere. Ma più le ore, i giorni, trascorrono più perplessità e ansie aumentano. Quelli che sostengono “noi abbiamo sempre detto che Osimhen avrebbe preferito la Premier al Napoli” sono gli stessi che non troppe ore fa avevano annunciato che “Osimhen sarà un giocatore del Napoli”. Falso e contraddizioni striscianti. Ripetiamo: il Napoli ha fatto tutto, diciamo quasi tutto, quello che avrebbe dovuto fare. Però, manca il passaggio essenziale: le firme. E chissà se ci saranno ancora i margini per risalire la corrente, è giusto aspettare, tuttavia i silenzi del suo agente fanno rumore. Non ce la sentiamo oggi di dire “andrà al Napoli, è questione di tempo”, meglio capire bene cosa accadrà a stretto giro di posta. Osimhen non era un fantasma, ha visto e toccato Napoli, ma il mercato è fatto di mille vicende che devono incastrarsi tutte, 999 non bastano. Dispiace per i tifosi del Napoli che stanno vivendo con ansia una situazione che sembrava destinata a un rapido traguardo, anche se mai (sottolineiamo mai) erano state programmate le visite. Confermiamo: il Liverpool più del Manchester United ha sondato e sta sondando. Il problema è soprattutto le commissioni che possono anche essere lette attraverso la richiesta di un ingaggio più alto, cambia poco. Situazione da seguire no stop, il Napoli – almeno in queste ore – non smette di sperare ma resta in un imbuto.

Foto: profilo twitter Lille