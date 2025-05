Il retroscena: Osimhen-Juve e la verità sulla smentita turca. La strategia è prendere due attaccanti

13/05/2025 | 17:40:25

La Juventus prenderà due attaccanti, ma la priorità resta Victor Osimhen. Dopo quanto svelato nelle ultime 48 ore, la speranza forte è quella di arrivare all’attaccante nigeriano che ha aperto completamente dando la precedenza alla Juve. Certo, dipenderà dal Napoli ma il contratto in scadenza nel 2026 (il rinnovo fino al 2027 farebbe scattare l’ingaggio a circa 15 milioni netti a stagione e quindi è una svolta complicatissima) deve portare ad avere un’altra destinazione che sia davvero di gradimento. E almeno nelle ultime settimane Osimhen ha deciso di aspettare la Juve. Nella serata di ieri è stata resa nota una telefonata di un’emittente turca a Giuntoli con tanto di smentita sull’interesse Juve per Osimhen. Probabilmente una telefonata mandata in onda senza un’autorizzazione, comunque una smentita che fa parte del gioco. La Juve, che deve trovare una sistemazione per Vlahovic e Milik, vuole prendere due attaccanti, Osimhen più uno. Piacciono i profili di Lucca e Krstovic, non solo alla Juve, va monitorata la situazione Kolo Muani (che vorrebbe restare) per un eventuale nuovo prestito, Hojlund è stato proposto, mentre David – cercato diverse settimane fa – adesso è corteggiato dal Napoli.

Foto: Instagram Galatasaray