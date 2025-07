Il retroscena: Osimhen, il Galatasaray preannuncia pagamento clausola. Cosa chiede il Napoli

08/07/2025 | 22:45:26

Vuoi Victor Osimhen? Paga la clausola e passa la paura. Il Galatasaray si sta aprendo in tal senso, ma servono garanzie. La posizione del Napoli è ferrea, un muro invalicabile: 75 milioni, i turchi lo hanno capito. E non c’è missione Galatasaray che tenga, se la richiesta è quella di uno sconticino. Il Napoli non ne fa, almeno in queste ore, convinto di poter andare fino in fondo. Qualsiasi missione sarebbe inutile, praticamente una perdita di tempo, basterebbe un bonifico bello sostanzioso. Ci sono due cose importanti da chiarire, senza troppi giri di parole. La prima: se il Galatasaray ritiene di dare 15 milioni e passa di ingaggio al nigeriano, non può pensare di pagare 55-60 milioni, ha già avuto il privilegio di un prestito e quindi ora stop. La seconda cosa non è meno importante della prima: il contratto di Osimhen non scade tra poco meno di un anno, ma c’è un’opzione rinnovo fino al 2027 (l’ingaggio partirebbe da una cifra monstre di 15 milioni, ma sempre opzione è). Nelle ultime ore Osimhen ha spinto per il Galatasaray che – con il vicepresidente in Italia – ha preannunciato il pagamento della clausola da 75 milioni. Ma il Napoli chiede garanzie non sulla dilazione (l’Al Hilal avrebbe pagato in tre tranche). Il club ha chiesto all’intermediario dell’operazione e quindi al Galatasaray che venga presentata una fideiussione a garanzia oppure una lettera di credito. E ora tocca al Galatasaray accontentare il Napoli in tutto e per tutto.

Foto: Instagram Galatasaray