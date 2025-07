Il retroscena: Osimhen-Galatasaray, c’è una deadline

17/07/2025 | 23:47:05

Il Napoli ha chiesto al Galatasaray di presentare tutta la documentazione nel giro di pochi giorni. Possiamo individuare una deadline: il club azzurro aspetterà fino a lunedì, significa che fino a quel giorno il club azzurro concederà ai turchi il tempo necessario per mettere tutto a posto. Ci sono gli accordi su alcuni passaggi (sì alla clausola anti Serie A per le prossime due stagioni, il Napoli non insisterà per la percentuale su futura vendita), adesso il resto con una documentazione bancaria ufficiale che permetta di mettere ogni cosa posto. È interesse di tutti, in modo particolare di Osimhen, uscire completamente da qualsiasi equivoco e mettersi a disposizione del club che ha scelto, respingendo fin qui il pressing dell’Al Hilal.

Foto: Instagram Galatasaray