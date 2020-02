Il retroscena: Orsolini show, la Juve sta pensando di riportarlo in estate a Torino

Riccardo Orsolini sta facendo benissimo a Bologna. E la Juve, come già accennato, sta ormai pensando e ha quasi deciso (nel rispetto di un accordo verbale) di riportarlo a Torino la prossima estate. Vedremo poi quale sarà il suo futuro. Proprio lo scorso giugno il Bologna aveva acquisito il cartellino dell’esterno offensivo per 15 milioni pagabili in tre esercizi. La grande stagione non lascerà insensibile la Juve che avrebbe avuto due possibilità per riacquisire il cartellino, 22 milioni la prossima estate e una cifra vicina ai 30 nel 2021. Probabile che la soluzione venga trovata a metà strada con un esborso di circa 25 milioni. Ma intanto c’è la volontà della Juve di tornare in pieno controllo di Orsolini sempre più trascinatore a Bologna.

Foto: Bologna Twitter