Il retroscena: ora Nunez è libero di fare altre scelte. In Arabia…

16/07/2025 | 13:08:39

Darwin Nunez ha aspettato il Napoli per quasi 70 giorni, lo aveva messo in cima alla lista e lo stesso club azzurro lo aveva considerato a lungo la prima scelta. Sull’ingaggio da oltre 5 milioni più bonus a stagione non ci sarebbero stati problemi, i contatti sono andati avanti fino a 48 ore fa. Già dallo scorso weekend il Napoli (che ha avuto sempre Lucca come piano B in lista dalla stessa data di maggio) stava pensando di virare sulla soluzione relativa allo specialista dell’Udinese. Non a caso da sabato erano ripresi a sorpresa i contatti con il Torino per Milinkovic-Savic senza mollare l’opzione Ndoye, conferma indiretta che il Napoli stava pensando di distribuire i soldi risparmiati per l’attaccante del Liverpool su altri obiettivi. Il Napoli aveva presentato ai Reds un’offerta iniziale di 42 milioni, aveva sfondato il muro dei 50, poi ha cambiato strategia scegliendo il secondo nome della lista. E ora, quasi 70 giorni dopo, Nunez potrà decidere il suo futuro dopo aver accarezzato davvero il sogno di indossare la maglia del Napoli, dando assoluta precedenza. Le offerte non mancheranno, era già stato sondato dai club arabi (Al-Hilal compreso e ne avevamo parlato), deciderà con chi lo assiste e con l’eventuale avallo del suo attuale club.

#AlHilal: in lista tra gli altri #Nunez, seguito recentemente anche dal #Napoli — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 5, 2025

Foto: sito ufficiale Liverpool