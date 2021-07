Il retroscena: ora la Salernitana riapre a Obi. Si può chiudere in 48 ore

Joel obi, centrocampista classe 1991, si è svincolato dal Chievo e nelle ultime settimane ha deciso di non avere un procuratore. Questa situazione ha creato un po’ di ritardi rispetto alla sua legittima ambizione di restare in Serie A. C’erano stati contatti con la Salernitana che non avevano portato a una fumata bianca, dopo i tentativi non concretizzatesi della Reggina su precisa richiesta di mister Aglietti. Adesso la squadra campana è tornata di moda e l’operazione Obi potrebbe chiudersi nel giro di 48 ore: contratto annuale con eventuale opzione. Obi ha detto no a tutte le proposte giuntegli dalla Serie B. La Salernitana è molto attiva sul mercato: ha l’accordo con l’Atalanta per Zortea e Ruggeri e sta preparando l’operazione Ranieri con la Fiorentina.

Foto: Instagram Giocatore