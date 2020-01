Il retroscena: ora Giroud si aspetta che l’Inter mantenga. Politano-Napoli, entro le 21…

Ora Olivier Giroud si aspetta che l’Inter mantenga la promessa fatta. Con Politano destinato al Napoli, torna in auge lui, il francese che aveva scelto i nerazzurri e che vuole raggiungere al più presto Conte e… Eriksen. I contatti con il Chelsea sono stati sempre in piedi, ora verranno approfonditi. Operazione da 5-6 milioni più eventuali bonus, con il tesoretto che l’Inter avrà dà Politano e Gabigol. A proposito: entro le 21 Inter e Napoli si attiveranno per gli accordi definitivi dopo il sì di Politano.

Foto: Le Parisien