Il retroscena: Olusesi-Torino, le visite la settimana scorsa

30/01/2026 | 23:25:24

Callum Olusesi ha svolto le visite con il Torino settimana scorsa a Londra, ancor prima di giocare la decisiva partita di Francoforte per la qualificazione tra le prime otto di Champions del Tottenham. A ulteriore conferma che l’operazione era stata completata, mancavano soltanto i dettagli e gli aspetti formali-burocratici, adesso il Torino spera di mettere presto Olusesi a disposizione di Baroni.

foto x tottenham