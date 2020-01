Il retroscena: Olsen vuole lasciare Cagliari, corsa contro il tempo. E Viviano…

Robin Olsen vuole lasciare Cagliari, con il rientro di Cragno ha perso il posto da titolare e teme di mettere a repentaglio il prossimo Europeo. Non è una situazione semplice perché Olsen è in prestito dalla Roma e perché il tempo stringe. Olsen risolverebbe anche il contatto, vedremo se ci saranno sviluppi nelle ultime ore di mercato. In caso di soluzione, il Cagliari andrebbe su Emiliano Viviano che si sta allenando con la Samp e che firmerebbe fino a giugno. Ma prima serve una soluzione per Olsen e ci sono poche ore a disposizione.

Foto: Twitter Cagliari