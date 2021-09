Il retroscena: Okaka ha già fatto le visite. Firma in arrivo con il Basaksehir

Stefano Okaka cambia vita calcistica. E ha già deciso di accettare la proposta del Basaksehir, con base almeno biennale. L’attaccante in uscita dall’Udinese è a Istanbul da ieri, la novità è che ha già svolto le visite mediche in giornata, ulteriore conferma che gradisce la destinazione. In queste ore gli avvocati sono al lavoro per stilare i contratti e per arrivare alle firme già nella notte, al massimo domattina. Si tratta davvero degli ultimi dettagli. Okaka aveva già avuto diverse opportunità di lasciare l’Udinese, era stato vicino anche al Monaco ma il club della famiglia Pozzo aveva deciso di non cederlo. Adesso l’attaccante vede nel Basaksehir la soluzione migliore per ripartire dopo un positivo ciclo in Friuli.

Foto: Twitter Okaka