Il retroscena: Odjer-Palermo, volo prenotato. Ma la moglie dice no

Questa è una storia che appartiene al calciomercato di oggi. Ieri sera vi avevamo raccontato che Moses Odjer sarebbe stato un nuovo centrocampista del Palermo. Biglietti in mano, volo prenotato, il centrocampista aveva detto sì e si sarebbe dovuto presentare oggi in città per firmare il contratto che lo avrebbe legato al club rosanero. Ma nella notte si è messa di traverso la signora Odjer, come ogni tanto accade, e ha chiesto di non procedere al trasferimento, ritenendo la Serie C una categoria non in linea con le ambizioni del marito. Il Palermo aspettava il centrocampista svincolato per la firma, non poteva certo intuire la retromarcia notturna.

Foto: Twitter Trapani