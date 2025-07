Il retroscena: Nusa, i rumors italiani e la valutazione del Lipsia

30/07/2025 | 00:05:25

Antonio Nusa è un grande talento, classe 2005, e lo ha dimostrato in più circostanze. Il norvegese è in rampa di lancio, garanzia di rendimento e di imprevedibilità, di sicuro ne sentiremo parlare. L’attaccante esterno è stato accostato a diversi club, anche italiani e nelle ultime ore, ma possiamo garantire che con 30 o 35 milioni difficilmente si imbastirebbe un abbozzo di trattativa. A parte che il Lipsia non avrebbe intenzione di cederlo, dovremmo come minimo salire di 10 milioni sulla base fissa e poi aggiungere un bel po’ di bonus. Morale: servirebbe uno sforzo economico di assoluto spessore.

Foto: Instagram Norvegia